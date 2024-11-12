Сотни тысяч пользователей X перешли в Bluesky после победы Трампа на выборах

Число пользователей сервиса микроблогов и социальной сети Bluesky за последнюю неделю выросло на 700 тыс. и достигло 14,5 млн. Это часть тех пользователей, которые после победы Дональда Трампа на выборах президента в США решили уйти с платформы X (бывший Twitter), объясняя это ростом на ней числа дезинформирующих и оскорбительных публикаций. Об этом сообщает The Guardian. С сентября аудитория Bluesky выросла на 5,5 млн человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Richard Drew / AP Фото: Richard Drew / AP

По словам исследователя социальных сетей Акселя Брунса, профессора Университета Квинсленда, которого цитирует газета, у Bluesky более эффективная система блокировки аккаунтов, распространяющих дезинформацию или оскорбительный контент, и регулирования поведения пользователей на платформе. Поэтому Bluesky, отмечает эксперт, «стала убежищем для людей, желающих иметь возможность такого общения, какое давал Twitter, но без всего этого крайне правого активизма, дезинформации, ксенофобских высказываний, ботов и тому подобного».

Как сообщают в Bluesky, большинство перешедших на их платформу пользователей живут в Северной Америке или Великобритании. Среди новых пользователей Bluesky оказалась и член Палаты представителей Конгресса США от Нью-Йорка Александрия Окасио-Кортес. В первой же своей публикации она написала: «Боже правый, как же хорошо оказаться в цифровом пространстве с другими реальными людьми». Под ее постом уже почти 30 тыс. отметок «Нравится».

Это уже не первая волна «исхода» пользователей X, большинство из которых переходит в Bluesky. Первая была в конце 2022 года после покупки Twitter Илоном Маском и переименования его в X. Еще 3 млн пользователей появились у Bluesky в сентябре текущего года после запрета сети X в Бразилии.

Как и почему Илон Маск помогал республиканцам перед выборами президента США — читайте в материале «Ъ».

Алена Миклашевская