В Ростове с 1 января подорожает проезд в городских электричках

С 1 января цена проезд в городских электричках Ростова увеличится с 22 руб. за каждые 10 км до 25 руб. Об этом сообщает пресс-служба Ростовского городского транспорта.

На ряде направлений установлен фиксированный тариф 31 руб. К таким маршрутам относятся направления: Ростов-Главный – Кизитеринка, Ростов-Главный – Ростов-Западный, Ростов-Западный – Ростов-Главный, Ростов-Западный – Кизитеринка, Ростов-Главный – Первомайская, Ростов-Западный – Первомайская, Ростов-Главный – о.п. 1330 км, Ростов-Главный – о.п. Каратаево.

Последнее повышение тарифа было в 2023 года – до него за каждые 10 км проезда нужно было платить 21 руб.

Ева Китаева