На Дону предпринимателя уличили в недостоверной декларации 3 тыс. т рапса

В Неклиновском районе региональное управление Россельхознадзора признало недействительной декларацию о соответствии на 3 тыс. т рапса, предназначенного для продовольственных целей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации пресс-службы, индивидуальный предприниматель не внес в документ полный перечень показателей безопасности. В частности, отсутствовали данные о содержании в продукции действующих пестицидов, которые применялись при обработке посевов рапса.

Как ранее сообщал «Ъ-Юг», с 1 января по 23 сентября 2024 года Россельхознадзор признал недействительными более 1,2 тыс. деклараций о соответствии на злаковые, зернобобовые и масличные культуры.

Анастасия Казуков