В Новочеркасске не будет строиться АЭС

Глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко в интервью телеканалу «Дон 24» сообщил, что атомную электростанцию в городе строить не будут.

Федеральный центр отказался от планов по строительству АЭС в Новочеркасске, сказал Юрий Лысенко, отметив, что в городе нет земель для размещения АЭС.

Ранее «Ъ-Юг» писал, что Минэнерго РФ рассматривало вариант строительства АЭС в Новочеркасске, однако большинство жителей города выступило против. Вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко сообщила, что для увеличения мощностей в энергосистеме региона нужно строить новые энергоблоки, а не новые АЭС.

Дмитрий Ковалевский