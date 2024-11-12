Великобритания может возобновить производство ядерного топлива для нужд обороны

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что рассматриваются варианты восстановления «ядерного топливного цикла для реакторного топлива в оборонной сфере». Вместе с тем он подтвердил приверженность Лондона обязательствам в ядерной сфере и добровольного моратория на производство расщепляющегося материала для ядерного оружия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джон Хили

Фото: Hollie Adams, Reuters Джон Хили

Фото: Hollie Adams, Reuters

«Правительство стремится к модернизации оборонного производства ядерного топлива... Мы начинаем взаимодействовать с индустрией, чтобы разработать варианты выполнения этой программы»,— сказал господин Хили UK Defence Journal. Министр утверждает, что цикл производства ядерного топлива будет соответствовать международным обязательствам Великобритании, включая Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Минэнерго Великобритании весной сообщило о выделении £196 млн на строительство завода завода по производству высокопробного низкообогащенного уранового топлива (HALEU). Предприятие планируют ввести в эксплуатацию в 2031 году.

Подробнее о планах Великобритании — в материале «Ъ FM» «Британия взялась за уран».