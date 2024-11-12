Импорт мандаринов в Ростовскую область сократился на 23% в 2024 году

С января по октябрь в Ростовскую область было ввезено 20 тыс. т. мандаринов, что на 23% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда регион импортировал 26 тыс. т. свежего фрукта, сообщает «ДГ-Юг» со ссылкой на региональное управление Россельхознадзора.

Основным поставщиком мандаринов в донской регион является Иран. В противовес показателям ввоза, медианная цена цитрусового выросла на 20% и, по данным аналитического центра «Чек Индекс», в ноябре текущего года составляет 185 руб./кг. В целом же, цена фруктов может значительно отличаться: на рынках стоимость одного кг мандаринов может достигать 500 руб. Спрос на них так же вырос на 6% год к году.

Дмитрий Ковалевский