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Первая на Ставрополье муниципальная конно-спортивная школа откроется в 2025 году

Ремонт муниципальной конно-спортивной школы в Железноводске находится на завершающей стадии, сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем Telegram-канале. Объект планируют открыть для посетителей в начале 2025 года.

«Отремонтировали здания и сооружения, привели в порядок манеж и денники. Сейчас заканчиваем благоустройство территории и монтаж освещения», – сказано в сообщении.

Школа предназначена для обучения детей конному спорту и проведения сеансов иппотерапии – методики реабилитации, которая помогает улучшать состояние при некоторых заболеваниях.

Это первая муниципальная конно-спортивная школа на Ставрополье. Местные власти запланировали реализовать проект в 2023 году по просьбе жителей региона. Для этого в районе Капельница в Железноводске за счет средств краевого бюджета была выкуплена частная конюшня. Ей требовался капитальный ремонт.

Анастасия Казуков

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