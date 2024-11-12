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Житель Ставрополя осужден за похищение бывшей жены

Житель Ставрополя Сапармурат Ханмухаметов и двое его подельников — Богдан Брюзгинаи Александр Козловцев осуждены за похищение женщины в Краснодарском крае, сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани.

Потерпевшая является бывшей супругой Сапармурата Ханмухаметова. Ранее он неоднократно пытался восстановить общение с ней: звонил, приезжал и «устраивал сцены ревности». А в августе 2022 года приехал к ней с друзьями в Краснодар и силой усадил в авто, чтобы вывезти бывшую жену в Ставрополь. В дороге фигурант избивал потерпевшую и сломал ей нос. Похитителей задержали сотрудники ДПС в районе Усть-Лабинска.

Подсудимые своей вины не признали, а потерпевшая заявила, что не имеет претензий к злоумышленникам. Однако Советский районный суд Краснодара приговорил Ханмухаметова к шести с половиной годам колонии, а Брюзгина и Козловцева — к пяти годам. Апелляционная инстанция оставила решение без изменений.

Дмитрий Ковалевский

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