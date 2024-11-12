NBC: Трамп может заменить директора ФБР Рэя своим советником Пателем

Команда избранного президента США Дональда Трампа рассматривает назначение директором Федерального бюро расследований (ФБР) его советника Кэша Пателя вместо Кристофера Рэя, назначенного в 2017 году самим республиканцем, пишет NBC News со ссылкой на источники. Господин Трамп еще до выборов призвал уволить главу ФБР, поскольку он усомнился, что во время июльского покушения политик был ранен в ухо пулей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кэш Патель

Фото: Go Nakamura, Reuters Кэш Патель

Фото: Go Nakamura, Reuters

Кристофер Рэй, назначенный директором ФБР сроком на десять лет, доволен своей работой и не планировал уходить в отставку, но он готовится к возможному увольнению после инаугурации Дональда Трампа в январе 2025 года, рассказали собеседники NBC News.

Кэш Патель, возможный кандидат на его место, прежде работал в Совете нацбезопасности США, был старшим советником директора Национальной разведки и начальником штаба министра обороны во время первого президентского срока Дональда Трампа. Он также рассматривается на должность главы ЦРУ.

В 2017 году, после вступления в должность президента США, Дональд Трамп уволил занимавшего тогда пост главы ФБР Джеймса Коми и предложил на его место Кристофера Рэя, назвав его «образцом честности». После выборов 2020 года 45-й президент США обвинил господина Рэя в том, что он не начал расследование в отношении его соперника, Джо Байдена. Последние годы он продолжал публично критиковать директора ФБР и утверждал, что в бюро готовится заговор против него.

О том, что повлияло на победу Трампа на выборах,— в материале «Ъ» «Америка, ты покраснела».