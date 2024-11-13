Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мат, рэп и Чехов

Альбомы «Ленинграда», Славы КПСС и «Зверей»

Самые заметные поп-альбомы нынешней осени связаны с музыкантами, которые в той или иной степени меняют привычный, полюбившийся слушателям стиль. О трансформациях «Ленинграда», «Зверей» и Славы КПСС рассказывает Игорь Гаврилов.

Фото: @leningrad_top, @Instasamka

Фото: @leningrad_top, @Instasamka

Альянс Сергея Шнурова и Инстасамки (Дарьи Зотеевой) стал в нынешнем сезоне едва ли не самой сенсационной новостью отечественного шоу-бизнеса. Их сотрудничество гарантировало ажиотаж. И Шнур, и Инстасамка — в буквальном смысле народные артисты. Люди не только знают их песни, но и следят как за их личной, так и за онлайн-жизнью.

Главное, что продемонстрировала Инстасамка в результате выпуска совместного со Шнуром альбома «Бумеры и зумеры»,— это возращение в ее песни мата. В начале 2023 года усилились атаки обеспокоенной общественности во главе с Екатериной Мизулиной, которая обвиняла Зотееву в пропаганде наркотиков и развращении детей. Концерты Инстасамки стали отменять, ей не помогли даже обещания убрать мат из концертной программы. Исполнительница пообещала госпоже Мизулиной, что уберет из композиций упоминания о наркотических веществах, а также уменьшит количество матерных слов и перестанет пропагандировать разврат.

Сотрудничество с главным российским сквернословом Сергеем Шнуровым словно сняло табу, и теперь Инстасамка работает в привычном языковом режиме. Камбэк Дарьи-матерщинницы стал главной темой в обсуждениях альбома. Песням слушатели уделяют гораздо меньше внимания.

Несколько лет назад Сергей Шнуров действительно мог бы стать спасителем проштрафившейся певицы. Однако у него самого давно не было поистине народных хитов. Песни «Ленинграда» словно сочиняет GPT-чат, в который загрузили весь каталог группы и который регулярно выдает двухминутные порции плоских сатирических куплетов. Правда, даже эти песни как будто по инерции собирают привычные сотни тысяч просмотров на видеохостингах.

Сочетание хабалистого попа Инстасамки и лишенных былой «ленинградской» искры куплетов Шнура в «Бумерах и зумерах» оказалось скучным и искусственным. Прорыв не удался, и, например, чарт российского Apple Music альбом возглавить не смог.

Неожиданно большой резонанс в нынешнем месяце — у нового альбома Славы КПСС (Вячеслава Машнова) «Россия34». Широким слушательским массам он знаком по историческому батлу с Оксимироном (признан Минюстом РФ иноагентом и объявлен в розыск) 2017 года. Несмотря на то что Оксимирон (признан Минюстом РФ иноагентом) считается многими русскоязычным рэпером номер один, Слава КПСС (под псевдонимом Гнойный) тогда победил. И его новый альбом — неплохое напоминание о лучших качествах исполнителя. Слава КПСС батлами больше не занимался и сосредоточился на выпуске собственного материала под разными псевдонимами, время от времени покусывая Оксимирона (признан Минюстом РФ иноагентом), всячески высмеивая его популярность и самомнение.

«Россия34» — альбом, о котором говорят не только в среде исполнителей и почитателей русского речитатива. Его тексты и темы находят отклик у слушателей, которым господин Машнов годится в сыновья. Анонс релиза звучал так: «БГ (признан Минюстом РФ иноагентом.— “Ъ”) писал "Русский альбом". Замай писал "Русский альбом". Хаски обещал "Русский альбом". А я написал первый российский альбом». Как всегда, у лирического героя Славы КПСС нет авторитетов и запретных тем. Он ни на чьей стороне, в его текстах нет однозначного добра и однозначного зла, зато очень много грусти и разочарований. Он много кого упоминает, но мало кого теперь высмеивает. Герой — он сам, 34-летний ветеран русского рэпа, который на протяжении 16 треков проживает свою жизнь от момента переезда из Хабаровска в Питер до финального номера «Я не верю в смерть» со словами: «В вагоне-ресторане ветераны СВО пьют свой "жигуль", и мы смотрим в окно. Жизнь чуть сложнее, чем твоя агитка». Во времена, когда Слава КПСС батлил с Оксимироном (признан Минюстом РФ иноагентом), из машин гремели «Лабутены» «Ленинграда». Теперь Шнур в буквальном смысле не знает, что сказать, а Машнов пишет историю страны самым понятным для нее языком.

Еще одним неожиданным релизом стал альбом группы «Звери» «Фолк». В начале 2020-х лидер группы Роман Билык выступал против новых поправок к российской Конституции и в поддержку Кирилла Серебренникова. В 2022 году заявил: «Как и все здравомыслящие люди, мы против любых военных действий». В 2023-м было отменено выступление «Зверей» на ПМЭФ. Вскоре Билык удалил из соцсетей спорные посты и отправился в Донбасс выступать перед российскими военными. В комментариях подписчиков его соцсетей стало встречаться слово «переобулся», на что Билык вместе с гитаристом «Зверей» и частым гостем передовой Германом Осиповым ответили целой песней-отповедью. Концерты «Зверей» сейчас все еще кое-где отменяют из-за «неоднозначной позиции артиста» (как недавно в Твери), но в их новом альбоме все вполне однозначно.

«Фолк» не стал ни расширенным ответом злопыхателям, ни собранием прямолинейных турбопатриотических треков. Удивительно, но интонация, холод, который пронизывает весь материал альбома, роднит его с альбомом Славы КПСС. Пэтэушный поп-рок, который сделал когда-то из «Зверей» суперзвезд, остался в прошлом. Они много чего пробуют. У «Зверей» есть, например, альбом «Одинокому везде пустыня», посвященный земляку Билыка Антону Чехову. Упоминается таганрожец и в новой песне «Степь да степь», больше всего в альбоме подходящей под определение «фолк». Центральный трек этой грустной, местами даже скорбной пластинки — «Пуля виноватого найдет». Если и искать национальные корни альбома «Зверей», то в этой интонации предначертанности и обреченности, которую классическая песня Егора Летова в исполнении Ромы Зверя сообщает всей пластинке.

Игорь Гаврилов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...