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На Дону экс-полицейский приговорен к условному сроку за разглашение гостайны

Бывшего сотрудника полиции Алексея Шевченко, причастного к разглашению государственной тайны, приговорили к одному году и шести месяцам лишения свободы условно (ч. 1 ст. 283 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Бывший старший оперуполномоченный по ОВД ОРО ОРЧ СБ ГУ МВД России по Ростовской области майор полиции Алексей Шевченко умышленно предоставил гражданину сведения, составляющие государственную тайну: результаты оперативно-розыскной деятельности, которые имеют степень секретности «секретно».

Алексей Шевченко уволен из органов внутренних дел и лишен права занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, на два года.

Ева Китаева

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