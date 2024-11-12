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Три ростовские управляющие компании лишены лицензии

Ростовские власти отозвали лицензии на управление многоквартирными домами у ООО УК «Римейк», ООО «Созвездие» и ООО УК «Гудвилл». Такая информация на портале пресс-службы городской администрации.

Сообщается, что организации не стали продлевать срок лицензии. Все компании были зарегистрированы в 2019 году и остаются действующими. При этом, самой активной из них, по данным сервиса audit-it.ru, является «Римейк», в 2023 году она получила 444 тыс. руб. чистой прибыли.

ООО «Созвездие» получило в том же году 8 тыс. руб. чистой прибыли, в организации числится только один сотрудник — руководитель Андрей Нестеренко. УК «Гудвилл» не получила прибыль последние три года.

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Дмитрий Ковалевский

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