Акции Continental выросли на 10% после хороших квартальных результатов

Сегодня, 11 ноября, германский производитель шин и других комплектующих для автомобилей Continental сообщил, что его чистая прибыль в третьем квартале выросла на 62%, составив €486 млн. Выручка компании снизилась на 4%, до €9,8 млрд. Этот показатель оказался чуть хуже прогнозов аналитиков, ожидавших выручку €10 млрд. Continental также ухудшила прогноз по выручке на 2024 год в целом: с €40–42,5 млрд до €39,5–42 млрд.

Несмотря на то что квартальные показатели оказались довольно скромными, акции Continental сегодня выросли более чем на 10%. Это может быть связано с тем, что на фоне плохих показателей других игроков автомобильной отрасли в условиях сложной макроэкономической ситуации, инфляции и снижения спроса на автомобили результаты Continental смотрятся сравнительно хорошо.

На прошлой неделе два других производителя автокомплектующих — французский Michelin и германский Schaeffler объявили о сокращении в общей сложности 6 тыс. рабочих мест. Квартальный рост прибыли самой Continental был достигнут в первую очередь за счет сокращения издержек — в прошлом году компания запустила масштабный план сокращения расходов, а в феврале текущего года объявила об увольнении более 7 тыс. сотрудников.

Яна Рождественская