Деньги проложили лыжню из Казахстана в Россию

Как стало известно “Ъ”, апелляционная инстанция утвердила обвинительный приговор в отношении бывшего гендиректора группы компаний (ГК) «Салюс» Егора Иванкова. Бизнесмен, получивший семь лет условно за нелегальный вывод из России 228,5 млн руб. через товарные биржи Казахстана, так и не смог доказать, что никакого криминала в его действиях не было. Правоохранительные органы подозревали Егора Иванкова в выводе на счета нерезидентов порядка 17 млрд руб. по фиктивным договорам, в том числе на поставку лыж и оборудования для строительства Крымского моста, но до суда пока дошли другие эпизоды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-гендиректор ГК «Салюс» Егор Иванков получил условный срок за вывод из России более 200 млн руб

Фото: страница Егора Иванкова в соцсети Экс-гендиректор ГК «Салюс» Егор Иванков получил условный срок за вывод из России более 200 млн руб

Фото: страница Егора Иванкова в соцсети

Мещанский суд столицы, вынесший 44-летнему Егору Иванкову приговор за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ), счел его вину в инкриминированном деянии полностью доказанной. Однако вместо грозившего подсудимому весьма серьезного наказания в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет он получил семь лет условно. Впрочем, поскольку своей вины Егор Иванков ни во время следствия, ни в суде не признал, то приговор обжаловал. В апелляции его защита утверждала, что выводы суда первой инстанции «не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, его вина не доказана...», а само следствие проведено неполно. В частности, как отмечал адвокат, не были установлены ни заказчики, передававшие господину Иванкову деньги для совершения запрещенных финансовых операций, ни нерезиденты, на счета которых они перечислялись. Сам обвиняемый настаивал на том, что вел свою деятельность в рамках закона. Однако Мосгорсуд с решением коллеги из Мещанского суда Еленой Каракешишевой, констатировавшей, что подсудимый Иванков «использовал фиктивные фирмы, с которыми заключались фиктивные договоры, и это подтверждается показаниями всех генеральных директоров организаций», с которыми они и подписывались, полностью согласился. В итоге довольно мягкий приговор остался в силе, а обжаловать его в кассации подсудимый, по данным “Ъ”, не стал.

Напомним, что это уголовное дело было возбуждено ГСУ ГУ МВД по Москве весной 2020 года по материалам ГУЭБиПК МВД. Тогда в поле зрения оперативников попала фирма «Салюс» (в декабре 2019 года признана банкротом) с весьма широким спектром деятельности, через которую за границу уходили миллиарды рублей. При этом ее учредителем оказался ранее судимый за незаконную банковскую деятельность (п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ) Егор Иванков. Свои три года условно в 2013 году он получил в особом порядке практически за ту же деятельность, в которой его заподозрили в 2020 году. Как следует из приговора Тверского суда Москвы через семь подконтрольных ООО Егор Иванков помогал физическим и юридическим лицам выводить их средства за границу по фиктивным контрактам.

В ходе нового расследования оперативники установили, что схема по выводу денежных средств из России с использованием подконтрольных господину Иванкову казахстанских бирж УТСБ ЕС и УТБ «Шелковый путь» действовала с 2016 года. Суть махинаций сводилась к тому, что желающие вывести за границу свои средства заключали договор с брокерской фирмой «Салюс» на закупку на этих биржах различных товаров.

После того как открывался паспорт сделки, заказчик оплачивал товар. На самом же деле, полагают участники расследования, сделки совершались лишь на бумаге.

Оперативников ГУЭБиПК как раз и заинтересовал ряд подозрительных операций. Например, в обнаруженных во время обыска документах указывалось, что одна из крымских компаний якобы закупила через казахстанскую биржу дорогостоящее оборудование для строительства Крымского моста. Однако проверка показала, что поставлено оно было по другому каналу и иному предприятию. В другом случае воронежская фирма якобы закупила на казахстанской бирже через ГК «Салюс» партию лыж на сотни миллионов рублей. На самом деле, как выяснилось, спортивный инвентарь в Воронеж не поставлялся.

Во всех остальных случаях крупные денежные переводы российских фирм из десятков регионов за товары, которые можно было приобрести в нашей стране и зачастую дешевле, чем на казахстанских биржах, также вызывали подозрение.

Впоследствии допрошенные в рамках расследования руководители коммерческих фирм, а большинство из них оказались номиналами, подтвердили, что деньги за границу уходили по фиктивным договорам. В общей сложности, по подсчетам оперативников, через АО «УТСБ ЕС» и АО «УТБ Шелковый путь» на счета SIA ALL Trading (Латвия), ARKTIC TRADING OU (Эстония), TRANS EXPORT LP (Великобритания) из России было выведено порядка 17 млрд руб.

Впрочем, до суда пока удалось довести лишь один эпизод. Речь в нем идет о 228,5 млн руб., которые ушли за границу через УТСБ ЕС в период с января по май 2017 года.

Таким образом, не исключено, что господин Иванков еще может предстать перед судом.

Олег Рубникович