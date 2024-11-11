Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Одно убийство потянуло другие

В деле ОПГ «Говорские» появились новые эпизоды

В уголовном деле группировки «Говорские», действовавшей в подмосковном Королеве с начала 1990-х годов, появились новые эпизоды. В прошлом году нескольких предполагаемых участников банды арестовали по обвинению в причастности к убийству лидера конкурирующей ОПГ Алексея Зирина, совершенному двадцать лет назад, а также вымогательствам. Теперь им инкриминируют еще три убийства — собственного лидера Александра Говорского, а также предпринимателя, у которого группировка хотела отобрать бизнес, и его водителя.

Галиб Юсубов попал под арест по делу об убийстве, совершенном ОПГ «Говорские»

Галиб Юсубов попал под арест по делу об убийстве, совершенном ОПГ «Говорские»

Фото: Федеральная национально-культурная автономия азербайджанцев России

Галиб Юсубов попал под арест по делу об убийстве, совершенном ОПГ «Говорские»

Фото: Федеральная национально-культурная автономия азербайджанцев России

Как стало известно «Ъ», отдел по городу Мытищи ГСУ Следственного комитета России (СКР) по Московской области 10 ноября возбудил уголовное дело по ч. 1 и ч. 2 ст. 209 УК РФ (создание банды и участие в ней, до 15 лет колонии) в отношении нескольких фигурантов, которых правоохранители считают членами группировки «Говорские», на протяжении многих лет действовавшей в подмосковном Королеве. Материалы объединены в одно производство с уже расследуемым делом об убийстве и вымогательствах, совершенных, по данным следствия, «говорскими».

По данным правоохранителей, ОПГ была создана в начале 1990-х годов Александром Говорским, по фамилии которого и получила свое название, а также Георгием Жаворонковым. Группировка собирала дань с предпринимателей, а с несогласными расправлялась. Руководители ОПГ быстро наладили деловые связи с другими лидерами криминального мира региона и тем самым укрепили свой авторитет.

В 2011 году Александр Говорский был убит. Тогда высказывались разные версии — от внутренних разборок в банде до мести со стороны конкурирующих группировок.

Долгое время ничего конкретного членам ОПГ вменить в вину не удавалось. Ситуация кардинально изменилась в прошлом году. Летом в Королеве суд арестовал бывшего председателя коллегии судей Московской области по боксу Максима Дубровского. Ему инкриминировали причастность к убийству таксиста, совершенному в 1999 году. Именно в ходе расследования этого дела следствие и вышло на «говорских».

По некоторым данным, спортивный судья якобы рассказал правоохранителям об обстоятельствах совершенного в 2003 году убийства местного жителя Алексея Зирина и даже указал приблизительное место захоронения его тела. Вскоре был задержан известный в Королеве бизнесмен и меценат Галиб Юсубов, которому и вменили в вину участие в этом преступлении.

В свое время Алексей Зирин возглавлял довольно крупную группировку «Зеленые», которая в лучшие времена насчитывала два с лишним десятка человек и занималась тем же, чем и «говорские»,— взимала дань с предпринимателей. По версии следствия, Алексея Зирина пригласили в офис Галиба Юсубова как представителя «говорских» для проведения переговоров, касающихся сфер влияния.

«Когда мужчина зашел в офис, там его ожидали соучастники преступления, каждый из которых произвел в потерпевшего выстрелы»,— сообщала официальный представитель ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий.

По данным правоохранителей, такое «совместное» исполнение преступлений преследовало целью повязать их участников круговой порукой. Тело жертвы завернули в ковер, обмотали скотчем и закопали в лесу. Поскольку место захоронения сыщикам было известно приблизительно, то к поискам привлекли даже волонтеров. Когда останки Алексея Зирина извлекли на поверхность, оказалось, что за два десятка лет ковер полностью истлел, а скотч сохранился.

В рамках дела об убийстве были задержаны, а затем арестованы предполагаемые участники ОПГ Георгий Жаворонков, Валерий Кожемякин, Сергей Салин, Валерий Титков, Дмитрий Константинов и Галиб Юсубов. В зависимости от роли каждого, фигурантам инкриминировали убийство (ст. 105 УК РФ), вымогательство (ст. 163 УК РФ) и незаконный оборот оружия и боеприпасов (ст. 222 УК РФ).

В ходе расследования сотрудники СКР пришли к выводу о причастности «говорских» к убийствам еще трех человек — лидера группировки Александра Говорского, который все же, видимо, стал жертвой конкуренции внутри самой ОПГ, а также подмосковного предпринимателя Владислава Елчина и его водителя Игоря Чеснокова.

Оба пропали без вести в ноябре 2014 года. Тогда в окружении господина Елчина, работавшего в различных сферах предпринимательской деятельности, говорили, что перед исчезновением на него серьезно давили представители криминальных структур, требовавшие отдать бизнес. С Владиславом Елчиным и Игорем Чесноковым поступили так же, как ранее с Алексеем Зириным,— после убийства их тела вывезли в лес и закопали, на этот раз неподалеку от деревни Якшино Пушкинского района. Проведенная в рамках уголовного дела генетическая экспертиза подтвердила личности погибших.

Александр Александров

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...