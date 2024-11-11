Одно убийство потянуло другие

В уголовном деле группировки «Говорские», действовавшей в подмосковном Королеве с начала 1990-х годов, появились новые эпизоды. В прошлом году нескольких предполагаемых участников банды арестовали по обвинению в причастности к убийству лидера конкурирующей ОПГ Алексея Зирина, совершенному двадцать лет назад, а также вымогательствам. Теперь им инкриминируют еще три убийства — собственного лидера Александра Говорского, а также предпринимателя, у которого группировка хотела отобрать бизнес, и его водителя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Галиб Юсубов попал под арест по делу об убийстве, совершенном ОПГ «Говорские»

Фото: Федеральная национально-культурная автономия азербайджанцев России Галиб Юсубов попал под арест по делу об убийстве, совершенном ОПГ «Говорские»

Фото: Федеральная национально-культурная автономия азербайджанцев России

Как стало известно «Ъ», отдел по городу Мытищи ГСУ Следственного комитета России (СКР) по Московской области 10 ноября возбудил уголовное дело по ч. 1 и ч. 2 ст. 209 УК РФ (создание банды и участие в ней, до 15 лет колонии) в отношении нескольких фигурантов, которых правоохранители считают членами группировки «Говорские», на протяжении многих лет действовавшей в подмосковном Королеве. Материалы объединены в одно производство с уже расследуемым делом об убийстве и вымогательствах, совершенных, по данным следствия, «говорскими».

По данным правоохранителей, ОПГ была создана в начале 1990-х годов Александром Говорским, по фамилии которого и получила свое название, а также Георгием Жаворонковым. Группировка собирала дань с предпринимателей, а с несогласными расправлялась. Руководители ОПГ быстро наладили деловые связи с другими лидерами криминального мира региона и тем самым укрепили свой авторитет.

В 2011 году Александр Говорский был убит. Тогда высказывались разные версии — от внутренних разборок в банде до мести со стороны конкурирующих группировок.

Долгое время ничего конкретного членам ОПГ вменить в вину не удавалось. Ситуация кардинально изменилась в прошлом году. Летом в Королеве суд арестовал бывшего председателя коллегии судей Московской области по боксу Максима Дубровского. Ему инкриминировали причастность к убийству таксиста, совершенному в 1999 году. Именно в ходе расследования этого дела следствие и вышло на «говорских».

По некоторым данным, спортивный судья якобы рассказал правоохранителям об обстоятельствах совершенного в 2003 году убийства местного жителя Алексея Зирина и даже указал приблизительное место захоронения его тела. Вскоре был задержан известный в Королеве бизнесмен и меценат Галиб Юсубов, которому и вменили в вину участие в этом преступлении.

В свое время Алексей Зирин возглавлял довольно крупную группировку «Зеленые», которая в лучшие времена насчитывала два с лишним десятка человек и занималась тем же, чем и «говорские»,— взимала дань с предпринимателей. По версии следствия, Алексея Зирина пригласили в офис Галиба Юсубова как представителя «говорских» для проведения переговоров, касающихся сфер влияния.

«Когда мужчина зашел в офис, там его ожидали соучастники преступления, каждый из которых произвел в потерпевшего выстрелы»,— сообщала официальный представитель ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий.

По данным правоохранителей, такое «совместное» исполнение преступлений преследовало целью повязать их участников круговой порукой. Тело жертвы завернули в ковер, обмотали скотчем и закопали в лесу. Поскольку место захоронения сыщикам было известно приблизительно, то к поискам привлекли даже волонтеров. Когда останки Алексея Зирина извлекли на поверхность, оказалось, что за два десятка лет ковер полностью истлел, а скотч сохранился.

В рамках дела об убийстве были задержаны, а затем арестованы предполагаемые участники ОПГ Георгий Жаворонков, Валерий Кожемякин, Сергей Салин, Валерий Титков, Дмитрий Константинов и Галиб Юсубов. В зависимости от роли каждого, фигурантам инкриминировали убийство (ст. 105 УК РФ), вымогательство (ст. 163 УК РФ) и незаконный оборот оружия и боеприпасов (ст. 222 УК РФ).

В ходе расследования сотрудники СКР пришли к выводу о причастности «говорских» к убийствам еще трех человек — лидера группировки Александра Говорского, который все же, видимо, стал жертвой конкуренции внутри самой ОПГ, а также подмосковного предпринимателя Владислава Елчина и его водителя Игоря Чеснокова.

Оба пропали без вести в ноябре 2014 года. Тогда в окружении господина Елчина, работавшего в различных сферах предпринимательской деятельности, говорили, что перед исчезновением на него серьезно давили представители криминальных структур, требовавшие отдать бизнес. С Владиславом Елчиным и Игорем Чесноковым поступили так же, как ранее с Алексеем Зириным,— после убийства их тела вывезли в лес и закопали, на этот раз неподалеку от деревни Якшино Пушкинского района. Проведенная в рамках уголовного дела генетическая экспертиза подтвердила личности погибших.

Александр Александров