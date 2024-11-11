Николай Патрушев: позиции российского флота в Черном море не ослаблены

Помощник президента России и председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев по итогам ознакомления с ходом боевого дежурства войск и сил Черноморского флота сказал в интервью «Ъ», что позиции российского флота в Черном море не ослаблены, несмотря на атаки ВСУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Господин Патрушев заявил об отсутствии поражений, отвечая на вопрос о том, соответствуют ли действительности заявления западных СМИ о нанесении ущерба Черноморскому флоту в результате ударов ВСУ. По его словам, поражений нет, «при том, что агрессивные действия Киева в этом регионе координируются натовскими специалистами».

Председатель Морской коллегии РФ отметил, что в числе главных задач России как одной из ведущих военно-морских держав является ядерное сдерживание. Для примера помощник президента РФ напомнил о проведенном в сентябре подледном переходе в Арктике атомных подводных крейсеров «Император Александр III» и «Красноярск».

Татьяна Ручкина