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Коммерсантъ FM
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В США предлагают запретить бесполезный препарат фенилэфрин

Он в огромных количествах продается в составе средств против простуды

Управление контроля за качеством продуктов и медикаментов США (FDA) предлагает уже в следующем году запретить продажу таблеток и порошков, содержащих фенилэфрин. Это очень распространенный препарат. Считается, что он обладает противоотечным действием.

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Фенилэфрин, который в России входит в состав множества противопростудных порошков типа «Колдрекс», «Терафлю», «Антигриппин», «Антифлу», «Гриппофлю» и т. п., еще год назад был признан группой консультантов FDA бесполезным лекарством. Не вообще бесполезным, а бесполезным для снятия отека в носоглотке, для облегчения носового дыхания. Теперь FDA предлагает вовсе исключить его из числа обычных безрецептурных противоотечных средств.

«Роль FDA — гарантировать, что лекарства безопасны и эффективны,— пишет доктор Патриция Каваццони, которая руководит Центром оценки и исследования лекарственных средств FDA.— Основываясь на имеющихся данных и следуя рекомендациям консультативного комитета, мы делаем следующий шаг и предлагаем исключить фенилэфрин из числа противоотечных лекарственных препаратов, поскольку он неэффективен в качестве назального деконгестанта».

Фенилэфрин очень распространенный препарат, его дают и взрослым, и совсем маленьким детям. Но эксперты не нашли никаких доказательств его реального действия, как не нашли и данных, что фенилэфрин может усиливать действие других лекарств, входящих в состав противопростудных средств, таких как ацетаминофен или декстрометорфан.

FDA будет принимать комментарии до 7 мая, после чего может отдать окончательное распоряжение об удалении фенилэфрина с полок магазинов.

Пока что предложение FDA касается только той формы фенилэфрина, которую принимают перорально — в составе порошков, в таблетках или сиропе. И не касается назальных спреев вроде «Назола» или «Бебифрина».

Дженнифер Шварцотт, представительница пациентов в консультативной группе FDA, заявила, что «препарат должен был быть удален с рынка давным-давно: пациенты заслуживают лекарств, которые лечат их симптомы безопасно и эффективно, и я не верю, что фенилэфрин делает это».

Проблема, по-видимому, заключается в том, что организм не усваивает фенилэфрин достаточно хорошо, чтобы сделать его полезным. Более высокие дозы могут сработать, но эти дозы вызовут значительный скачок артериального давления, говорится в документах FDA. Предстоит оценить еще и фенилэфрин как назальный деконгестант.

По материалам FDA.

Ольга Грибова

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