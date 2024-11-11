Песков ответил на слова Шольца о скорых контактах с Путиным

Президент России Владимир Путин открыт для всех контактов и переговоров, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова канцлера Германии Олафа Шольца, что скоро настанет «подходящее время» для разговора с российским президентом. При этом господин Песков отметил, что каких-либо сигналов от Берлина по контактам Москва пока не получала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин (слева) и Олаф Шольц в февраля 2022 года

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин (слева) и Олаф Шольц в февраля 2022 года

Фото: пресс-служба президента РФ

«Совсем недавно на Валдайском форуме в ходе состоявшейся дискуссии президент в очередной раз повторил, что он остается открытым для всех контактов, что он открыт для всех переговоров. И был открыт, и сохраняет эту открытость»,— сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла. Он также напомнил слова президента о том, что и канцлер Германии, и французский президент Эмманюэль Макрон сами «ушли со связи и не хотят разговаривать».

Журналисты также спросили пресс-секретаря, означает ли заявление господина Шольца, что в позиции властей европейских стран произошли перемены после победы Дональда Трампа на президентских выборах США. По мнению Дмитрия Пескова, «пока преждевременно об этом говорить», однако в Кремле наблюдают «определенную нервозность, всяческие опасения европейцев» в связи с новоизбранным американским президентом.

«Но есть заявление европейских представителей, официальные заявления, которые говорят о продолжении их генеральной линии на оказание всяческой поддержки, а говоря русским языком, накачивание оружием Украины с тем, чтобы продолжать эту войну до конца»,— отметил пресс-секретарь.

Олаф Шольц сегодня, 11 ноября, заявил, что подходящее время для телефонного разговора с российским президентом наступит «скоро». В беседе с телеканалом ARD он отметил, что как «ответственный политик» не станет принимать решение о диалоге в одиночку, а обсудит его с другими лидерами. В последний раз Владимир Путин и Олаф Шольц разговаривали по телефону в декабре 2022 года.

О том, как в США готовятся к приходу республиканца к власти,— в материале «Ъ» «Европа готовит себя к Дональду Трампу».