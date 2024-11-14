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Коммерсантъ FM
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Братья

В 2006 году Джозеф Сафра, младший брат Эдмонда, выкупил у своего брата Мойзе половину акций бразильской Safra Group, в которую кроме Banco Safra, одного из крупнейших банков Бразилии, входили различные активы на Багамских и Каймановых островах, в Люксембурге, США, Уругвае и Франции. Сумма сделки превышала $2 млрд. Часть этих средств Мойзе вложил в недвижимость. В 2012 году он приобрел офисный комплекс в Лондоне за $810 млн, а в 2013 году вместе с китайским девелопером Чжан Синем купил за $700 млн (на двоих) 40% акций компании, владеющей нью-йоркским небоскребом General Motors (GM Building). Мойзе Сафра скончался в 2014 году.

Джозеф Сафра показал себя не менее талантливым банкиром, чем его старший брат. Кроме бразильского Banco Safra он владел швейцарским банком J. Safra Sarasin, а также 50% акций производителя и дистрибутора бананов и других продуктов питания Chiquita Brands International.

В 2020 году журнал Forbes оценивал состояние Джозефа Сафры в $19,9 млрд, что делало его самым богатым бразильцем и самым богатым банкиром в мире. 10 декабря 2020 года он скончался.

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