В Челябинской области почти на 6% увеличится стоимость проезда в электричках

С 1 января 2025 года в Челябинской области начнут действовать новые тарифы на услуги перевозок граждан в электричках для АО «Свердловская пригородная компания». Стоимость одного пассажиро-километра составит 3,49 руб. Это примерно на 5,8% больше, чем в текущем году. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области.

Также установлен новый экономически обоснованный уровень тарифа на 2025 год — 4,64 руб. за пасс-км. В текущем году показатель составляет 4,40 руб.