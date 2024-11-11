Стартовала выдача ключей в двух корпусах VI очереди микрорайона «Самолет»

Федеральный девелопер DOGMA приступил к выдаче ключей собственникам 53-го и 54-го корпусов микрорайона «Самолет», который компания возводит на Западном обходе Краснодара.

В августе и сентябре застройщик получил разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов №53, 54, 59 и 60, в срок сдано более 2800 квартир.

Строительство домов стартовало в феврале 2022 г., заявленные в проектной декларации сроки ввода в эксплуатацию компания опередила на два года. Общая площадь зданий превысила 145 тыс. кв. м, жилая площадь — 114 тыс. кв. м, площадь коммерческих помещений на первых этажах — более 5,3 тыс. кв. м. К каждому корпусу примыкают открытые автостоянки, в цокольных этажах размещены кладовые и имеются выходы на подземные паркинги общей вместимостью более 500 машино-мест.

Шестая очередь микрорайона «Самолет» — самая масштабная, она включает строительство 36 многоэтажных домов комфорт-класса. На сегодня сдано 10 домов. Ее отличительной особенностью станет закрытая для движения постороннего транспорта придомовая территория, озеленение с элементами ландшафтного дизайна, а также зона свободного Wi-Fi во дворах. Камеры системы видеонаблюдения установлены не только во дворах, но и в лобби, коридорах, на этажах и в паркинге.

Все дома расположены внутри микрорайона по улице имени Ивана Беличенко, они сданы с полностью благоустроенной территорией вокруг. Это современные игровые зоны для детей разных возрастов, световые подвесные качели, баскетбольные и волейбольные площадки с безопасным покрытием, воркаут-зоны, уличные тренажеры, шахматные столы, велодорожки и локации для отдыха. Каждое здание включает в себя комфортабельные бесшумные лифты, стильные входные группы, архитектурную подсветку, парковки для велосипедов. На верхних этажах размещены квартиры с панорамным остеклением.

Параллельно всем домам шестой очереди будет проходить спортивная аллея, где обустроят беговую и велодорожку. Здесь же появятся две площадки для выгула и дрессировки собак, а также три мангальные зоны. Сейчас практически готов участок аллеи напротив сданных корпусов, завершается установка искусственного полива. На пешеходном бульваре продолжается строительство храмового комплекса, скейт-парка, детской аквазоны и уличного амфитеатра. На ул. Константина Гондаря, 101 готовится к сдаче третья по счету школа на 1550 учащихся.

Застройщик: ООО СЗ «ПАРК ПОБЕДЫ-2». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф: микрорайон «Самолет»

https://1dogma.ru/