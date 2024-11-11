Мосбиржа будет стабилизировать курсы валют при высокой волатильности

Московская биржа (MOEX: MOEX) будет проводить на валютном рынке аукцион обновления цен в целях стабилизации рынка при повышенной волатильности. Это будет аналог дискретного аукциона на рынке акций, который появился вместо приостановки торгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Аукцион обновления будет запускаться спустя десять секунд после того, как цена достигнет одной из границ установленного ценового коридора. Это относится ко всем спот-инструментам валютной пары, по которой изменились границы. Затем рассчитываются новые значения. Длительность аукциона — 10 мин. 30 сек., в течение которых участники торгов могут подавать заявки. После десятиминутного сбора заявок в последние 30 секунд определяется цена аукциона. Затем торги по валютной паре продолжатся по стандартной процедуре.

«Механизм аукциона обновления цен на валютном рынке аналогичен дискретным аукционам на рынке акций, которые были введены вместо приостановки торгов... Самое важное: (участники торгов и их клиенты.— "Ъ") продолжают видеть заявки в своих терминалах и приложениях, что дает понимание о настроениях на рынке»,— рассказали «РИА Новости» в пресс-службе Мосбиржи.

Там добавили, что аукцион обновления цены будет проводиться одновременно для инструментов с расчетами сегодня (TOD), завтра (TOM), T+2 и в режиме торгов «мелкие лоты» (TMS).