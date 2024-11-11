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Коммерсантъ FM
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Мантуров прибыл в Индию на заседание межправительственной комиссии

Первый заместитель премьер-министра России Денис Мантуров прибыл в Индию для участия в заседании межправительственной комиссии. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил на своей странице в соцсети X, что поприветствовал господина Мантурова и ждет его участия в российско-индийском бизнес-форуме.

Фото: @DrSJaishankar

Фото: @DrSJaishankar

По данным газеты The New Indian Express, господин Мантуров 11 ноября примет участие в пленарном заседании бизнес-форума «Индия—Россия» в Мумбаи. На форуме пройдут сессии, посвященные, в частности, промышленному сотрудничеству стран, транспорту, логистике, финансам, цифровым технологиям и межрегиональным связям.

12 ноября Денис Мантуров отправится в Дели, где вместе с господином Джайшанкаром проведет заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Там будет рассмотрен ход реализации двусторонних инициатив и изучены новые области для сотрудничества. Также планируется ряд двусторонних встреч.

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