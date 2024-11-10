Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Спортсменка из Петербурга Ольга Карманова стала чемпионкой мира по шахматам

Петербурженка Ольга Карманова завоевала титул чемпионки мира по шахматам среди девушек до 18 лет. О победе юной спортсменки из Северной столицы в своем Telegram-канале 10 ноября сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

Фото: Фото: Вивиан Пассиг / Telegram-канал Бориса Пиотровского

Фото: Фото: Вивиан Пассиг / Telegram-канал Бориса Пиотровского

Первенство мира среди юношей и девушек до 14, 16 18 лет проходило в Бразилии сегодня. Госпожа Карманова одержала победу в последнем туре и обеспечила золотую медаль в своей возрастной категории.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что воспитанница центра детского технического творчества «Охта» Людмила Смирнова стала чемпионкой мира по шашкам. Чемпионат проходит в Турции, в соревновании участвуют спортсмены из 17 стран.

Андрей Цедрик

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...