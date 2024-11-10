Спортсменка из Петербурга Ольга Карманова стала чемпионкой мира по шахматам

Петербурженка Ольга Карманова завоевала титул чемпионки мира по шахматам среди девушек до 18 лет. О победе юной спортсменки из Северной столицы в своем Telegram-канале 10 ноября сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото: Вивиан Пассиг / Telegram-канал Бориса Пиотровского Фото: Фото: Вивиан Пассиг / Telegram-канал Бориса Пиотровского

Первенство мира среди юношей и девушек до 14, 16 18 лет проходило в Бразилии сегодня. Госпожа Карманова одержала победу в последнем туре и обеспечила золотую медаль в своей возрастной категории.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что воспитанница центра детского технического творчества «Охта» Людмила Смирнова стала чемпионкой мира по шашкам. Чемпионат проходит в Турции, в соревновании участвуют спортсмены из 17 стран.

Андрей Цедрик