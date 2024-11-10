Reuters: Toyota Motor меняет стратегию бизнеса в Китае

Крупнейшая в мире по продажам автомобилей компания Toyota Motor меняет стратегию на китайском рынке. Как сообщает со ссылкой на источники агентство Reuters, японская компания намерена к 2030 году выпускать в Китае не менее 2,5 млн, а возможно, и 3 млн автомобилей в год. План также предусматривает более тесное объединение производства и продаж в Китае, а также передачу большей ответственности в вопросах разработки и производства автомобилей менеджменту в Китае.

По данным источников агентства, если утверждены будут планы по выпуску 3 млн автомобилей в год, тогда увеличение объемов составит 63%. В 2022 году Toyota Motor произвела в Китае 1,84 млн автомобилей, в 2023 году — 1,75 млн. Японский производитель уже уведомил некоторых своих поставщиков о планах наращивания производства, чтобы, как объясняют источники, заверить производителей запчастей в приверженности китайскому рынку и сохранить цепочки поставок. Кроме того, расширение ответственности работающих в Китае менеджеров компании, как считают в Toyota Motor, должно повысить эффективность, поскольку эти люди лучше понимают местный рынок, предпочтения потребителей и тому подобное.

Как отмечает Reuters, речь идет о заметном изменении стратегии Toyota Motor в КНР и стремлении японской компании вернуть себе долю рынка, которую отобрали в последние годы местные производители, включая BYD. Стратегия отличается о того, что делают в Китае другие мировые производители. Они либо сокращают объемы производства там, либо вообще выводят его из страны. На минувшей неделе Toyota Motor опубликовала результаты третьего квартала текущего финансового года, сообщив о падении чистой прибыли на 55%. Одна из причин падения прибыли — слабые продажи в Азии, особенно в Китае.

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Алена Миклашевская