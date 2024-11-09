Россия развернула пост военной полиции на линии разграничения Сирии и Израиля

В районе Голанских высот развернут дополнительный пост военной полиции, сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии. Целями называется мониторинг обстановки на линии разграничения с Израилем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: кадр видео Минобороны РФ Фото: кадр видео Минобороны РФ

«В районе Голанских высот в рамках мониторинга обстановки на линии "Браво" зоны разъединения вооруженных сил Израиля и Сирийской Арабской Республики дополнительно развернут пост российской военной полиции. Осуществляется контроль за соблюдением режима прекращения боевых действий между враждующими сторонами»,— говорится в заявлении замглавы Центра по примирению враждующих сторон Олега Игнасюка, которое поступило в «Ъ».

Сирия в последнее время неоднократно обвиняла Израиль в авиаударах. Так, в ночь на 9 ноября были ранены несколько солдат при ударе к юго-востоку от города Алеппо на севере Сирии.

О политической ситуации в Израиле на фоне конфликта на Ближнем Востоке — в материале «Ъ» «Израильский премьер не дал раскрыться Галанту».