Россия развернула пост военной полиции на линии разграничения Сирии и Израиля
В районе Голанских высот развернут дополнительный пост военной полиции, сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии. Целями называется мониторинг обстановки на линии разграничения с Израилем.
Фото: кадр видео Минобороны РФ
«В районе Голанских высот в рамках мониторинга обстановки на линии "Браво" зоны разъединения вооруженных сил Израиля и Сирийской Арабской Республики дополнительно развернут пост российской военной полиции. Осуществляется контроль за соблюдением режима прекращения боевых действий между враждующими сторонами»,— говорится в заявлении замглавы Центра по примирению враждующих сторон Олега Игнасюка, которое поступило в «Ъ».
Сирия в последнее время неоднократно обвиняла Израиль в авиаударах. Так, в ночь на 9 ноября были ранены несколько солдат при ударе к юго-востоку от города Алеппо на севере Сирии.
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