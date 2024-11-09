На станции «Горный институт» перед эскалаторами поставили будущие турникеты

Отделочные работы в эскалаторном зале станции метро «Горный институт» близки к завершению. Соответствующие снимки появились 9 ноября в Telegram-канале «Подземник».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эскалаторный зал строящейся станции «Горный институт».

Фото: Telegram-канал «Подземник» Эскалаторный зал строящейся станции «Горный институт».

Фото: Telegram-канал «Подземник»

Судя по фотографиям, потолочные панели белого и черного цвета продолжают освобождать от защитной пленки. Установлены стеклянное ограждение и будущие турникеты. Шахту лифта для маломобильных пассажиров облицевали матовыми стеклянными панелями, что добавляет вестибюлю объема.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что станцию метрополитена «Горный институт» обещают открыть для пассажиров до конца 2024 года. Для этого необходимо проведение контрольных мероприятий и получение разрешения на ввод в эксплуатацию.

Андрей Маркелов