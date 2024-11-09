Авиакомпания «РусЛайн» продлила рейсы Петербург – Котлас до конца ноября

Авиакомпания «РусЛайн» продлила рейсы между Петербургом и Котласом до 28 ноября, сообщает пресс-служба перевозчика. Полеты в Пулково будут осуществляться на комфортабельных канадских самолетах Bombardier CRJ100/200, которые вмещают до 50 пассажиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канадский лайнер Bombardier авиакомпании «Руслайн».

Фото: Пресс-служба авиакомпании «Руслайн» Канадский лайнер Bombardier авиакомпании «Руслайн».

Фото: Пресс-служба авиакомпании «Руслайн»

Рейсы между двумя городами будут осуществляться по понедельникам и четвергам, время в пути составит 1 час 40 минут. Стоимость билетов начинается от 5640 рублей.

«Надеемся, что сможем в этом сезоне удовлетворить потребность в перелетах у пассажиров по данному направлению», — сказал директор департамента сети маршрутов и продаж «РусЛайна» Ростислав Петров.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что авиакомпания «Россия» вернулась к выполнению полетной программы из Петербурга в Анталью. В рамках зимнего расписания планируется три рейса в неделю — по понедельникам, четвергам и субботам.

Андрей Маркелов