Умер актер из «Кэндимена» и «Пункта назначения» Тони Тодд

Американский актер Тони Тодд умер в возрасте 69 лет, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на его жену. По ее словам, он скончался в среду, 6 ноября, у себя дома в Лос-Анджелесе. Она уточнила, что у него была давняя болезнь, другие детали не приводятся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Barry Brecheisen / Invision / AP Фото: Barry Brecheisen / Invision / AP

Тони Тодд начал карьеру в 1980-х. Одной из первых его крупных ролей стал Кэндимен — антагонист одноименной серии фильмов ужасов, снятых по мотивам рассказов Клайва Баркера. В 1990-х вышло три фильма: «Кэндимен» (1992), «Кэндимен 2: прощание с плотью» (1995) и «Кэндимен 3: день мертвецов» (1999). В 2021 году он вернулся к этой роли в ремейке «Кэндимен».

Другая его известная роль — патологоанатом Уильям Бладворт во франшизе «Пункт назначения». В общей сложности на счету актера более 100 ролей. Также принял участие в озвучке нескольких компьютерных игр, в том числе Half-Life 2 (2007), Call of Duty: Black Ops 2 (2012), Half Life: Alyx (2020) и Spider-Man 2 (2023).