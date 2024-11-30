Дни рождения
Сегодня день рождения у председателя правительства Запорожской области Ирины Гехт
Ирина Гехт
Фото: Иван Кабанов / ФедералПресс / ТАСС
Ее поздравляет губернатор Челябинской области Алексей Текслер:
— Уважаемая Ирина Альфредовна! Поздравляю Вас с юбилеем! Считаю Вас сильным региональным политиком, горжусь, что Вы работали в моей команде в родной Челябинской области. Уверен, что во главе правительства Запорожской области в решении непростых задач Вам пригодились накопленные в годы работы на Южном Урале компетенции. Крепкого Вам здоровья, новых профессиональных успехов, благополучия, энергии и сил для выполнения задуманного!