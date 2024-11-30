Сегодня день рождения у председателя правительства Запорожской области Ирины Гехт

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Фото: Иван Кабанов / ФедералПресс / ТАСС Ирина Гехт

Фото: Иван Кабанов / ФедералПресс / ТАСС

Ее поздравляет губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Уважаемая Ирина Альфредовна! Поздравляю Вас с юбилеем! Считаю Вас сильным региональным политиком, горжусь, что Вы работали в моей команде в родной Челябинской области. Уверен, что во главе правительства Запорожской области в решении непростых задач Вам пригодились накопленные в годы работы на Южном Урале компетенции. Крепкого Вам здоровья, новых профессиональных успехов, благополучия, энергии и сил для выполнения задуманного!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»