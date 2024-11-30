Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дни рождения

Сегодня день рождения у председателя правительства Запорожской области Ирины Гехт

Ирина Гехт

Ирина Гехт

Фото: Иван Кабанов / ФедералПресс / ТАСС

Ирина Гехт

Фото: Иван Кабанов / ФедералПресс / ТАСС

Ее поздравляет губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Уважаемая Ирина Альфредовна! Поздравляю Вас с юбилеем! Считаю Вас сильным региональным политиком, горжусь, что Вы работали в моей команде в родной Челябинской области. Уверен, что во главе правительства Запорожской области в решении непростых задач Вам пригодились накопленные в годы работы на Южном Урале компетенции. Крепкого Вам здоровья, новых профессиональных успехов, благополучия, энергии и сил для выполнения задуманного!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...