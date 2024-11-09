Суд запретил «Победе» автоматически ставить галочку на услуги страхования

Мосгорсуд удовлетворил требования управления Роспотребнадзора по Астраханской области в отношении авиакомпании «Победа». Ей запретили навязывать дополнительные услуги страхования «путем заранее проставленной галочки в договоре».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Щербинский районный суд Москвы в марте 2023 года отказал астраханскому управлению Роспотребнадзора по иску к «Победе». Управление подало апелляцию. Мосгорсуд «признал незаконным включение в договор авиаперевозки автоматического согласия пассажира на предоставление дополнительных платных услуг», говорится в сообщении Роспотребнадзора. Решение было принято 22 августа, оно вступило в силу.

Центробанк, по данным «Ъ», еще весной 2023 года рекомендовал авиакомпаниям отключить на своих сайтах автоматическое согласие пассажиров на покупку страховки при приобретении билета. Регулятор отмечал «негативный информационный фон, связанный с предустановленным согласием» на страхование, а также небольшой «размер страховой премии, который не мотивирует потребителей на возврат полиса и маскирует проблему».

Подробнее — в материале «Ъ» «Над авиакомпаниями сгущаются галочки».