Мэрии Челябинска дали пять

В Челябинске закончился отбор претендентов на должность главы города. Из 23 участников, которые пришли на заседание комиссии, в следующий этап прошли пять человек. Впрочем, несмотря на большое количество кандидатов, основной фаворит конкурса известен — исполняющий обязанности мэра, бывший председатель контрольно-счетной палаты региона Алексей Лошкин. Его поддерживает губернатор региона, и именно за его кандидатуру, скорее всего, проголосуют депутаты гордумы 19 ноября. До этого времени у господина Лошкина есть время подготовиться к своим новым обязанностям. Эксперт считает, что в новой должности он может столкнуться с противостоянием контрэлиты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Лошкин

Фото: ТАСС Алексей Лошкин

Фото: ТАСС

В Челябинске вечером 7 ноября завершился отбор претендентов на должность мэра. Из 29 допущенных до конкурса участников на заседание конкурсной комиссии пришли 23. Пять человек просто не явились в назначенное время в мэрию, один — бизнесмен Виктор Легенчук —официально снялся с конкурса накануне. Большинство претендентов, заявившихся на конкурс, до сих пор никак не проявляли себя в политической или общественной жизни Челябинска. Но все они прошли тестирование и представили свои программы развития города. Конкурсная комиссия состояла из депутатов гордумы, работников ее аппарата и представителей губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Пятью кандидатами, набравшими наибольшее количество баллов по результатам тестирования и собеседования, стали временно исполняющий обязанности мэра, экс-председатель региональной контрольно-счетной палаты Алексей Лошкин, глава Калининского района города Владимир Шамне, генеральный директор логистического центра «Форвард» Светлана Мячкова, исполнительный директор компании «Транском» Павел Урсаев и заместитель гендиректора АО «Птицефабрика Челябинская» Павел Жолобов. Все они представят свои программы развития Челябинска в гордуме на ее заседании 19 ноября, после чего депутаты выберут мэра голосованием.

Эксперты считают, что основной претендент на победу — исполняющий обязанности мэра Алексей Лошкин. Его кандидатуру поддерживает губернатор Алексей Текслер. Глава региона в конце октября встретился с кандидатом на пост главы города и обратился к нему с напутственной речью. «Вы обладаете большим опытом, у вас есть необходимые профессиональные, лидерские качества, как руководитель контролирующего органа вы в курсе всех актуальных вопросов и тем столицы Южного Урала. Сейчас важно приступить к работе, максимально погрузиться в актуальную текущую повестку»,— говорил господин Текслер.

Политолог Александр Мельников отмечает, что господин Лошкин работал в главном управлении внутренних дел по Челябинской области с 1996 по 2011 год. Это позволяет рассчитывать на то, что ему удастся выстроить работу городской администрации таким образом, чтобы решения были максимально прозрачны и не вызывали вопросов у правоохранителей, считает эксперт.

В то же время политолог прогнозирует, что будущему мэру придется столкнуться и с некоторыми сложностями. «Это будет его первый опыт муниципального управления. Кроме того, он в своем роде приходит со стороны — соответственно, придется оперативно разбираться в работе администрации и переформатировать команду под себя,— рассуждает господин Мельников.— Но с учетом "стартовых позиций" и поддержки губернатора ожидания остаются оптимистичными. Первые дни работы Лошкина и публичная активность показали, что в городе есть контрэлиты, которые, судя по всему, не очень довольны, что врио является основным претендентом. Это значит, что, по крайней мере на стартовом отрезке, не стоит исключать определенного противостояния».

Пост мэра Челябинска освободился в сентябре. Предыдущая глава города Наталья Котова перешла на работу сенатора. Представлять исполнительную власть региона в Совете федерации ее назначил избранный на второй срок губернатор Алексей Текслер.

Василий Агафонов, Челябинск