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С учителей Екатеринбурга сняли обязанность проверять семьи детей

После запроса Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) учителей Екатеринбурга освободили от обязанности ходить с проверками к семьям учеников, сообщили в ведомстве.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области отозвало письмо «О посещении семей обучающихся», что не предусмотрено ФЗ «Об образовании в РФ», проинформировало об этом руководителей органов местного самоуправления, а также провело с ними совещания о недопущении возложения на учителей обязанностей за рамками их работы. «Учитель должен быть избавлен от заполнения большого количества бумаг, которое не оставляет ему времени для непосредственной работы с учениками и подготовки уроков. И совсем уж вопиющи случаи, когда на учителей пытаются возложить какие-то дополнительные обязанности, не связанные с их профессиональной деятельностью. С каждым таким случаем мы будем разбираться индивидуально»,— прокомментировал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Департамент образования администрации Екатеринбурга организовал проверку после публикаций в СМИ информации об учительских посещениях, по результатам которой будет рассмотрен вопрос о привлечении должностных лиц к ответственности.

По данным ЕАН, ранее некоторые школы Екатеринбурга начали обязывать классных руководителей ходить в семьи учеников и проверять условиях их жизни. В результате визита учитель должен был заполнить несколько документов о семье учащегося, в том числе анкеты с данными родителей. В департаменте образования журналистам заявили, что визиты учителей не носят обязательного характера.

Ирина Пичурина

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