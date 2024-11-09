Дни рождения
Сегодня исполняется 95 лет народной артистке СССР, Герою Социалистического труда, кавалеру ордена Святого апостола Андрея Первозванного, композитору и пианистке Александре Пахмутовой
Александра Пахмутова
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Ее поздравляет президент Национальной медицинской палаты, Герой Труда РФ, Детский доктор мира Леонид Рошаль:
— Дорогая Александра Николаевна! Моя любимая Аленька! Как мне приятно поздравить Вас с очередным днем рождения. Вы — удивительный человек, и какое счастье, что Вы есть. Я присоединяюсь к миллионам Ваших почитателей. Все хотят только одного — здоровья Вам! А всем нам — дальнейшего продолжения наслаждаться Вашим творчеством. Считаю для себя за огромную честь много лет быть Вашим другом и возможность публично поздравить Вас сегодня с днем рождения. Всегда рядом. Целую. Ваш Леня Рошаль.
Сегодня исполняется 70 лет художественному руководителю московского театра «Мастерская П. Н. Фоменко» Евгению Каменьковичу
Евгений Каменькович
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Его поздравляет ректор ГИТИСа Григорий Заславский:
— Дорогой Евгений Борисович, сердечно поздравляю с пугающим юбилеем. Пугающим, потому что Ваша энергичная личность никак не сочетается со столь аксакальским возрастом. С Вами и Вашими спектаклями в моей жизни связано немало счастливых моментов. Это —- любимые спектакли времени моей учебы в ГИТИСе, прежде всего «Двенадцатая ночь», первый студенческий спектакль, с которого и началось рождение будущего театра, сегодня — одного из главных в Москве. Вам удалось почти невозможное: после ухода Петра Наумовича — достойное и талантливое продолжение жизни Мастерской Петра Фоменко. Наконец, Вы один из выдающихся педагогов ГИТИСа, один из тех столпов, на которых держится великая гитисовская школа. Азарта жизни, здоровья и радости побольше!