Сегодня исполняется 95 лет народной артистке СССР, Герою Социалистического труда, кавалеру ордена Святого апостола Андрея Первозванного, композитору и пианистке Александре Пахмутовой

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Александра Пахмутова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Ее поздравляет президент Национальной медицинской палаты, Герой Труда РФ, Детский доктор мира Леонид Рошаль:

— Дорогая Александра Николаевна! Моя любимая Аленька! Как мне приятно поздравить Вас с очередным днем рождения. Вы — удивительный человек, и какое счастье, что Вы есть. Я присоединяюсь к миллионам Ваших почитателей. Все хотят только одного — здоровья Вам! А всем нам — дальнейшего продолжения наслаждаться Вашим творчеством. Считаю для себя за огромную честь много лет быть Вашим другом и возможность публично поздравить Вас сегодня с днем рождения. Всегда рядом. Целую. Ваш Леня Рошаль.

Сегодня исполняется 70 лет художественному руководителю московского театра «Мастерская П. Н. Фоменко» Евгению Каменьковичу

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Евгений Каменькович

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Его поздравляет ректор ГИТИСа Григорий Заславский:

— Дорогой Евгений Борисович, сердечно поздравляю с пугающим юбилеем. Пугающим, потому что Ваша энергичная личность никак не сочетается со столь аксакальским возрастом. С Вами и Вашими спектаклями в моей жизни связано немало счастливых моментов. Это —- любимые спектакли времени моей учебы в ГИТИСе, прежде всего «Двенадцатая ночь», первый студенческий спектакль, с которого и началось рождение будущего театра, сегодня — одного из главных в Москве. Вам удалось почти невозможное: после ухода Петра Наумовича — достойное и талантливое продолжение жизни Мастерской Петра Фоменко. Наконец, Вы один из выдающихся педагогов ГИТИСа, один из тех столпов, на которых держится великая гитисовская школа. Азарта жизни, здоровья и радости побольше!

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