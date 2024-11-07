Доля убыточных организаций в Башкирии за год увеличилась на 5%

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убытки) предприятий Башкирии в январе — августе 2024 года составил 241,4 млрд руб. По сравнению с таким же периодом прошлого года показатель ухудшился на 34,1%. В статистику, представленную Башстатом, не вошли организации малого бизнеса, кредитные и финансовые организации, а также государственные и муниципальные учреждения.

По сравнению с прошлым годом увеличилась доля убыточных организаций, с 22% до 26,9%. Убыток нерентабельных организаций вырос с 18,3 млрд руб. до 19,4 млрд руб.

Наибольшая доля убыточных организаций фиксируется в сфере водоотведения и водоснабжения, где нерентабельными оказались 51,2% бизнеса. На втором месте по убыточности — предприятия, поставляющие электроэнергию, газ и пар и занимающиеся кондиционированием воздуха, 47,6%.

Меньше всего убыточных организаций в оптовой торговле (не считая торговли автомобилями и мотоциклами), таковых в этой сфере 9,6%.

Идэль Гумеров