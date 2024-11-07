Сочи лидирует по размеру чаевых среди российских городов

Сервис Yclients провел исследование культуры чаевых в 19 крупнейших городах России. Анализ данных почти 2,3 тыс. компаний из сфер красоты, медицины, спорта, бытовых услуг и досуга показал, что лидером по размеру среднего чека чаевых стал Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В курортном городе средний чек чаевых достиг 485 руб., увеличившись на 48,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За Сочи следуют Челябинск (249 руб., +24,1%), Краснодар (289, +22,3%), Ростов-на-Дону (270, +22%) и Красноярск (348, +19,5%). В Москве средний чек чаевых составил 366 руб., что на 10,2% выше показателя 2023 года.

Сочи также лидирует по приросту количества транзакций с чаевыми (+42,9%). За ним следуют Казань (+35,7%), Иркутск (+33,3%), Москва (+29,8%) и Краснодар (+29,4%).

В целом по России средний чек чаевых вырос на 12% и достиг 333 руб. Число транзакций увеличилось на четверть. Наибольший рост популярности чаевых зафиксирован у частных бьюти-мастеров (+250%) и сотрудников SPA (+92,1%).

Самое значительное увеличение размера среднего чека чаевых наблюдается в медицинской косметологии (+18,6%, до 445 руб.) и в зооуслугах (+18,3%, до 389 руб.).

Вячеслав Рыжков