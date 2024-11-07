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Минград выдал разрешение на подготовку маршрута музейного трамвая в Дзержинске

Администрация Дзержинска Нижегородской области получила разрешение на подготовку проекта планировки и межевания участка для экскурсионного маршрута трамвая. Министерство градостроительной деятельности и агломераций сообщает, что документацию необходимо предоставить не позднее 30 декабря 2025 года.

Границы участка под проектирование линии экскурсионного трамвая в Дзержинске

Границы участка под проектирование линии экскурсионного трамвая в Дзержинске

Фото: Минград Нижегородской области

Границы участка под проектирование линии экскурсионного трамвая в Дзержинске

Фото: Минград Нижегородской области

Мэрия планирует строить пути для маршрута ретро-трамвая и подъездную автодорогу к земельному участку музея Химии. Территория ограничена проспектом Ленинского Комсомола (от улицы Щорса до улицы Красноармейской) и площадью Трудовой доблести.

О планах создать музейный трамвайный маршрут от площади Трудовой доблести до улицы Щорса теперь уже бывший глава Дзержинска Иван Носков сообщал в начале октября 2024 года. Трамвайный вагон серии X, который планируют запустить на маршрут, отреставрировали силами Музея городского транспорта.

Ирина Швецова

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