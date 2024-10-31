Авиарейс Сочи — Магнитогорск совершил вынужденную посадку в Оренбурге

В четверг, 31 октября, рейс Сочи — Магнитогорск авиакомпании «Икар» был вынужден сделать экстренную посадку в Оренбурге. Изменения произошли из-за неблагоприятных метеоусловий на маршруте, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Самолет, вылетевший из Сочи в 1:20, приземлился в аэропорту Оренбурга в 6:50. После приземления пассажиров рейса временно разместили в аэропорту.

Изначально самолет должен был прибыть в Магнитогорск в 6:30. Ожидается, что борт возобновит свой маршрут 31 октября в 10:50.

«Ъ-Сочи» писал, что на прошлой неделе авиарейс из Сочи в Санкт-Петербург перенесли на 19 часов. Конкретную причину задержки не назвали.

Мария Удовик