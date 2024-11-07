Главой администрации Салавата избран Альберт Муталов

Администрацию Салавата возглавит 45-летний Альберт Муталов, сменивший на этом посту Артура Рундау (руководил мэрией с 2020 года). Такое решение сегодня принял городской совет депутатов.

Всего к участию в конкурсе были допущены четыре кандидата, однако один из них не явился на заседание конкурсной комиссии. Кроме Альберта Муталова, на пост главы администрации претендовали председатель комитета по физкультуре и спорту и управляющий делами администрации Салавата Семен Евграфов и директор МУП «Общепит» Владимир Маков.

Альберт Муталов родился в 1979 году в Салавате. Он окончил юридический факультет Оренбургского государственного университета и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Карьера господина Муталова началась в 2003 году, когда он стал ведущим специалистом Салаватского филиала Государственной регистрационной палаты при минюсте Башкирии. Также он работал ведущим специалистом, специалистом-экспертом, ведущим специалистом-экспертом, государственным регистратором городского отдела управления Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по Башкирии, заместителем председателя Комитета по управлению собственностью регионального минземимущества по Салавату.

С 2014 года Альберт Муталов занимал различные должности в городской администрации. В марте 2024 года он стал заместителем главы администрации по вопросам жизнеобеспечения.

Идэль Гумеров