Беременным грозит минус

Минздрав Пензенской области официально признал «временное отсутствие» антирезусного иммуноглобулина, крайне важного для беременных с отрицательным резус-фактором крови. Более того, в ведомстве сообщили, что проблема наблюдается по всей стране. В некоторых регионах “Ъ” действительно обнаружил нехватку препарата. Эксперт фармрынка пояснил, что проблемы с импортом иммуноглобулина возникли из-за дефицита плазмы в мире, удорожания производства препарата и невыгодных условий его продажи в России. Росздравнадзор заявил “Ъ”, что сейчас в стране есть 46 тыс. упаковок антирезусного иммуноглобулина и до конца года ожидается поставка еще 90 тыс. упаковок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

О нехватке антирезусного иммуноглобулина в женских консультациях, роддомах, стационарах и аптеках Пензенской области стало известно на прошлой неделе, после обращений рожениц к губернатору Олегу Мельниченко в соцсетях. «Препарат относится к жизненно важным и положен всем резус-отрицательным беременным женщинам с 28-й недели. Но беременные его не получают, подвергая рискам жизнь и здоровье нерожденного малыша»,— сообщила, например, жительница региона Лина Баканова.

Главный врач клиники «К медицина», акушер-гинеколог Алексей Черников объяснил “Ъ”, что плод может унаследовать резус-фактор как от отца, так и от матери. Если оба родителя или даже только мать имеют положительный резус, то опасности нет. Но если у женщины он отрицательный, а у мужчины положительный, то плод может унаследовать резус-положительную принадлежность. «При смешивании резус-положительной крови плода и резус-отрицательной крови матери в ряде ситуаций — роды, отслойка плаценты, начавшийся выкидыш, аборт, биопсия пуповины плода и так далее — возникает угроза здоровью. Например, повышаются риски развития гемолитической болезни у новорожденного»,— говорит господин Черников. Чтобы этого не произошло, необходимо заранее вводить антитела в организм матери — согласно клиническим рекомендациям, это нужно делать на 28–30-й неделях беременности.

«К сожалению, сегодня резус-иммунизация не может быть проведена из-за временного отсутствия этого препарата и его аналогов как в государственных медучреждениях Пензенской области, так и на всей территории России»,— признали в минздраве региона.

“Ъ” проверил, есть ли запасы антирезусного иммуноглобулина в других регионах. Минздрав Ярославской области сообщил, что у них препарат есть в небольшом количестве «в остатках». В пресс-службе минздрава Красноярского края рассказали, что в октябре были задержки поставок иммуноглобулина, но беременных удалось обеспечить за счет перераспределения остатков. Сейчас дефицита нет, заверили “Ъ” чиновники. В пресс-службе минздрава Крыма сообщили, что антирезусный иммуноглобулин у них есть, но не уточнили количество. В нескольких крупных сетевых аптеках полуострова заявили “Ъ”, что поставки препарата прекратились более полугода назад. Как убедился “Ъ”, препарата нет в наличии и в крупных интернет-аптеках «Еаптека», Asna, «Здравсити». В пресс-службе петербургского комитета по здравоохранению “Ъ” сначала заявили, что иммуноглобулин в городе есть, но его «не очень много» — а затем уточнили, что препарат «есть и будет еще больше». В московском департаменте здравоохранения заверили, что дефицита антирезусного иммуноглобулина в городских медучреждениях нет: запасов достаточно и закупки продолжаются.

В России зарегистрированы четыре препарата антирезусного иммуноглобулина, три из которых производятся за рубежом. Почти половину рынка (49,2%) в 2023 году занимал препарат «Иммуноро Кедрион» итальянской Kedrion Biopharm. На втором месте «Камроу» от израильской Kamada (32,5%). Еще 14% поставила международная CSL Behring — производитель препарата «Резогам Н». Оставшиеся 4,3% приходились на российский препарат от Ивановской областной станции переливания крови.

Директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов указывает, что на протяжении многих лет потребность в иммуноглобулине закрывали импортные препараты. Но в 2024 году наступил «кризисный момент», так как себестоимость препарата выросла.

По словам эксперта, во всем мире не хватает плазмы, из которой его производят. Еще одна проблема заключается в том, что препарат входит в список ЖНВЛП и цена на него в России зафиксирована, поэтому поставщики не имеют возможности поднять тариф: «Им просто неинтересно продавать в нашей стране препарат по предлагаемому ценнику, учитывая, что производить стало значительно дороже».

В пресс-службе Росздравнадзора сообщили “Ъ”, что с начала года в гражданский оборот введено более 86 тыс. упаковок препарата. Данные системы маркировки лекарств показывают, что остатки составляют 46 тыс. упаковок, сообщили в ведомстве. Также чиновники сослались на данные дистрибуторов о том, что в четвертом квартале ожидается ввод в гражданский оборот более 90 тыс. упаковок антирезусного иммуноглобулина. Отметим, в августе РБК писал, что на российский рынок в первой половине 2024 года поступило около 48 тыс. упаковок антирезусного иммуноглобулина — на 71% меньше, чем за аналогичный период 2023-го.

Наталья Костарнова