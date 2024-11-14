Руководитель брокерского бизнеса Сбера Аиша Кубезова рассказала «Деньгам», как себя чувствует фондовый рынок в условиях высокой ключевой ставки, почему стоит инвестировать именно сейчас, какие появились нововведения в 2024 году, а также как диверсифицировать валютный риск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель брокерского бизнеса Сбера Аиша Кубезова

Фото: Предоставлено пресс-службой Сбербанка Руководитель брокерского бизнеса Сбера Аиша Кубезова

Фото: Предоставлено пресс-службой Сбербанка

— Как в условиях высоких ставок себя чувствует брокерский бизнес?

— Конечно, когда ставки высокие, фондовый рынок находится под давлением. Но это не значит, что нельзя найти инструменты для инвестирования. Мы видим, что многие это понимают: у нас почти 310 тыс. новых счетов открыто за третий квартал. Темпы роста не снижаются. Во втором было 308 тыс., в первом — около 200 тыс. При этом счета пополняются, по ним идут операции.

Агрессивные инвесторы видят, что рынок акций стал более волатильным и можно на нем получить хорошую доходность на коротком горизонте, используя маржинальную торговлю. Ведь на фондовом рынке можно заработать не только на росте стоимости бумаг, но и на их падении.

Для долгосрочных инвесторов наступает пора покупок. В третьем квартале произошла большая выплата дивидендов и не все дивидендные гэпы закрылись из-за давления высоких ставок на рынок. Соответственно, в любых секторах есть недооцененные с точки зрения уровня риска бумаги, в том числе голубые фишки.

— Какую доходность можно получить за счет инструментов фондового рынка?

— Большинство эмитентов, в том числе Минфин, выпускают облигации, привязанные к индикаторам, определяющим стоимость денег. Кто-то привязывается к ключевой ставке, другие к RUSFAR или RUONIA. Соответственно, доходность меняется вслед за индикатором. Топовые эмитенты дают доходность на уровне ключевой ставки плюс 1,5 п. п.

Депозит — это когда вы положили деньги под определенную ставку и забыли на определенный срок. Прелесть облигаций с плавающим купоном (флоатеров) раскрывается в период роста ключа: ставки растут вслед за ним. Плюс у вас есть возможность выйти в кеш в любой момент.

Если же нужен очень ликвидный инструмент, который вообще не переоценивается, имеет минимальные риски, то смотреть надо на фонды денежного рынка как альтернативу депозитам. Например, наши клиенты активно инвестируют в БПИФ Сберегательный (биржевой тикер — SBMM). В третьем квартале приток в него за вычетом оттока превысил 50 млрд руб.

— Такая ситуация характерна только для Сбера или в целом на брокерском рынке она такая?

— На фондовом рынке у инвесторов сейчас период ожидания, то есть часть из них, особенно кто приобрел бумаги в более ранние периоды, не торгует. Однако если взять наши показатели, в понедельник, после того как ЦБ повысил ключевую ставку до 21%, у нас был рекорд по объему операций с начала года. Клиенты активно покупают подешевевшие акции, демонстрируя разумный подход к инвестированию — «покупай дешево, продавай дорого».

— Брокерский бизнес разносторонний. На что делаете акцент вы в Сбере? Какие направления в приоритете?

— К нам приходит разная аудитория, в том числе долгосрочные инвесторы, трейдеры, молодежь... Основной фокус у нас на повышение финансовой грамотности. Речь не про академическое обучение. Мы даем практические рекомендации, как разобраться в финансовом мире. Не купив и не посмотрев на поведение инструмента в разных ситуациях, инвестор так и останется теоретиком. Есть очень много интересных и важных понятий на рынке, которые инвестор должен прочувствовать на своем опыте, на своих сбережениях.

Сейчас большая часть активов у нас сосредоточена в портфелях от 10 млн руб. Из моей 15-летней практики общения с инвесторами — чем богаче клиент, тем более высокие требования он предъявляет к доходности, комиссиям и другим нюансам. Поэтому можно сделать вывод, что раз они вложили деньги в какой-то инструмент, значит, он действительно выгодный.

Чтобы человеку было комфортно начать инвестировать, мы даем необходимый сервис и дарим акции Сбера. Дальше наша задача — обучить, показать, как можно заработать с приемлемым для человека уровнем риска. В отличие от других компаний, мы не просто дарим какие-то ценные бумаги при открытии брокерского счета. Мы делаем людей совладельцами нашего бизнеса, чтобы расти вместе.

— В любом интервью с участником фондового рынка невозможно обойти тему ИИС-3. Как вы оцениваете этот инструмент, какие, на ваш взгляд, у него перспективы и как можно его сделать еще привлекательнее для инвесторов?

— ИИС первого и второго типа изначально предполагался для небольших инвестиций, там были налоговые вычеты на сумму до 400 тыс. руб. вложенных средств. Либо можно было не платить налоги с дохода, при этом сумма вложений была ограничена 1 млн руб. в год. По итогам третьего квартала у нас более 185 тыс. ИИС третьего типа. Новый ИИС интересен вычетом до 30 млн руб. от дохода. Многие уже получили налоговые извещения, в том числе по вкладам, и там видно, что налог представляет собой довольно существенную сумму издержек. ИИС-3 позволяет не платить НДФЛ. Если раньше по ИИС были в основном небольшие чеки, то сейчас около 45% активов на ИИС-3 содержатся в портфелях от 10 млн руб. Отмечу, что мы даем возможность трансформировать ИИС старого типа в ИИС-3. Но пока есть некоторые законодательные нюансы — мы активно обсуждаем с ФНС свободную трансформацию ИИС в ИИС-3, чтобы переход был бесшовным. Вторая история, которую нужно доработать,— разрешить получать купоны и дивиденды не только на ИИС.

— Какие нововведения могут сделать брокерские услуги привлекательнее и удобнее для частных инвесторов?

— Теперь подростки с 14 лет могут открыть брокерский счет. Сделать это можно с согласия родителей. Это позволит освоить азы инвестирования с ранних лет и разобраться, как эффективно управлять капиталом не в теории, а на практике.

При этом пополнить счет за год можно не более чем на 25 тыс. руб. Плюс у подростков нет доступа к сложным инструментам, к маржинальной торговле.

Еще из интересного — в этом году мы предоставили доступ к аукционам ОФЗ. Это значит, что инвесторы теперь могут приобрести гособлигации на первичном рынке. Аукционная механика достаточно популярна у институционалов, а частные инвесторы пока только пробуют ее и еще не вошли во вкус.

Также сделать инвестиции привлекательнее может запуск торговли 24/7. Не все могут выделить время для инвестиций в течение рабочего дня. А в выходные можно в спокойной обстановке изучить рыночную ситуацию, ознакомиться с аналитическими материалами и купить инвестиционные инструменты.

— Одна из главных тем для инвесторов в последние годы — разблокировка активов. Брокер Сбера также участвовал в этом процессе. Расскажите, пожалуйста, как именно и какие есть результаты?

— К сожалению, произошла самая нестандартная ситуация, которая может случиться на фондовом рынке. Распродажи активов бывают часто и после любого падения всегда идет рост, это прогнозируемое поведение рынка, которое нужно переждать и не впадать в эмоции. Но в 2022 году вместе с падением произошла и резкая заморозка активов в довольно большом объеме. Это действительно беспрецедентная ситуация. Меры европейских санкционных регуляторов по разморозке активов можно назвать малоэффективными. Спустя два года мы видели лишь точечные кейсы по выдаче Казначейством Бельгии лицензий на разморозку, сопровождающихся введением дополнительных ограничений.

В свою очередь, применение внутренних инструментов по разблокировке иностранных ценных бумаг, специально созданных президентом РФ, Министерством финансов и Банком России, оказалось действительно эффективным. Так, по 665-му указу президента происходит взаимообмен обязательствами по выплатам, инвесторы получают причитающиеся им выплаты по ценным бумагам. На текущий момент практически все физлица получили выплаты в рамках этого указа по корпоративным действиям с 1 февраля 2022 года по 8 сентября 2023 года. А в рамках 844-го указа суммарно нам уже удалось обменять около 26% активов. Но мы не останавливаемся на этом и вместе с российским регулятором и другими участниками рынка продолжаем искать пути вернуть инвесторам право распоряжаться своими средствами.

— Уже закончился третий квартал и можно подводить предварительные итоги года. Можете поделиться, что удалось, а над чем еще нужно работать?

— 2024 год стал активным для брокера Сбера. Мы дали доступ на фондовый рынок для подростков, запустили аукционы ОФЗ и срочный рынок в приложении «СберИнвестиции», добавили новые функции, в том числе скринер акций, который помогает быстро и легко находить бумаги в соответствии с выбранными параметрами. Мы активно развивали финансовую грамотность в партнерстве со многими школами, а также запустили инвестиционный чемпионат «Биржевая гонка», который уже собрал около 40 тыс. участников. Мы постоянно запускаем разные акции с призами, так, например, в день рождения Сбера 12 ноября активно дарили большое количество подарков от брокера. Мы развиваем акционерный активизм, чтобы у инвесторов была возможность участвовать в корпоративных событиях и голосовать прямо в приложении. Миноритарии должны иметь возможность озвучить свою позицию, свое видение, это важно, потому что акционер — это тоже собственник компании. Мы уже видим хорошую активность, но, конечно, еще есть куда расти.

— Российские инвесторы потеряли доступ к иностранным ценным бумагам. Какие есть альтернативы для инвестиций в бумаги дружественных стран, насколько сейчас активны эти направления?

— Когда торговались западные ценные бумаги, у инвесторов было понимание, что это за компании, какие услуги, товары они продают. Люди пользовались продукцией этих компаний. Однако если смотреть глобально на дружественные страны, то большая часть местных компаний пока российскому инвестору неизвестна. Ему сложно понять, какую продукцию она производит, какая у них структура бизнеса, как компания позиционируется на рынке и т. д. Инвесторы интересуются, изучают, но пока массового спроса нет.

Если же речь про валютную диверсификацию, то это другой вопрос. Ее можно получить и на российском рынке. У нас есть замещающие облигации, облигации в юанях, а для любителей срочного рынка — вечные фьючерсы. Так что возможности для валютных инвестиций остались.

Ксения Дементьева