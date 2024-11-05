На Дону введут новую схему одномандатных избирательных округов

В Ростовской области будет введена новая схема одномандатных избирательных округов. Их количество останется прежним – 21, однако поменяются границы исходя из числа избирателей. Об этом сообщает пресс-служба избиркома региона.

Так, новая схема уже утверждена в Донецке. Вскоре она будет введена в Ростове, Волгодонске, Каменске-Шахтинском, Новочеркасске, Шахтах, городах Гуково и Зверево, в Куйбышевском сельском поселении. Во всех перечисленных муниципалитетах 14 сентября 2025 года пройдут выборы депутатов местных представительных органов.

Схема одномандатных избирательных округов утверждается на десять лет.

Ева Китаева