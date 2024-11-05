Выплату нижегородским военным-контрактникам увеличили до 3 млн рублей

Правительство Нижегородской области увеличило до 3 млн руб. единоразовую выплату добровольцам, заключившим в военкоматах Нижнего Новгорода контракты с Минобороны РФ и отправившимся на специальную военную операцию. По словам губернатора Глеба Никитина, с учетом этой выплаты годовое денежное вознаграждение участника СВО составит около 5,5 млн руб.

Выплата в 3 млн руб. будет складываться из 400 тыс. руб. от Минобороны РФ, 305 тыс. руб. от мэрии Нижнего Новгорода и 2,295 млн руб. от правительства Нижегородской области. Заключить военный контракт в Нижнем Новгороде, чтобы получить полную выплату, может любой житель России.

Глава региона пояснил, что решение об увеличении выплаты принято в том числе после открытия Фонда народного единства, куда нижегородские предприятия могут вносить средства на нужды СВО. «Подписывая соглашение с фондом, компания берет на себя обязательство ежеквартально вносить пожертвования. Все средства будут направлены на финансовую поддержку бойцов и организацию другой необходимой помощи фронту»,— сообщил господин Никитин.

Он также напомнил, что на минувшей неделе законодательное собрание Нижегородской области подержало предложение регионального правительства выдавать контрактникам сертификат на получение десяти соток земли под ведение личного подсобного хозяйства. Саму землю владельцы сертификата смогут получить через два года после его получения.

О том, что происходит после ввода войск России на территорию Украины,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Андрей Репин, Нижний Новгород