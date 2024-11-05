В Дагестане 90 тыс. потребителей остались без света из-за сильного ветра

Из-за усилившегося до 29 м/с ветра произошло отключение части потребителей Махачкалы, Каспийска, а также Гунибского, Ахтынского, Рутульского, Чародинского и Курахского районов республики, сообщило минэнерго региона. Обесточено около 90 тыс. человек.

Специалисты «Дагэнерго» приступили к ликвидации последствий непогоды. «Делается все возможное для оперативного восстановления электроснабжения потребителей,— говорится в сообщении.— Энергетики работают в режиме повышенной готовности».

По сообщению МЧС, сегодня, 5 ноября, до конца дня по районам Дагестана и районам Каспийского моря ожидается ветер северо-западного направления до 30–33 м/с.

Юлия Рыбина, Махачкала