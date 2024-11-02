Работающих в школах сотрудников ЧОП с 2025 года обяжут иметь оружие при ЧС

Глава Росстандарта Антон Шалаев сообщил об утверждении ведомством поправок к ГОСТ, регулирующих действие частных охранных предприятий (ЧОП) на территории школ. Согласно изменениям, школьные охранники должны будут иметь при себе наручники и резиновую дубинку, в некоторых случаях — бронежилет и служебное оружие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Шалаев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Антон Шалаев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Господин Шалаев в разговоре с «Известиями» пояснил, что изменения вступают в силу с января 2025 года. Поправки к ГОСТу устанавливают требования к ЧОП, работающим на объектах дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций. В частности, речь идет о требованиях к организации постов охраны на этих объектах, порядке пропуска учащихся в здание, обязанностям сотрудников ЧОП, сценариям их поведения в разных ситуациях.

С 2025 года охранники образовательных организаций должны будут иметь документы, доказывающие прохождение сотрудником ЧОП дополнительной физподготовки (например, тренировки по действиям при нападении или возникновении ЧС). В обычных условиях сотрудники будут должны иметь при себе наручники и резиновую дубинку.

Изменения в ГОСТ также предусматривают режим усиленной охраны объектов. Такие ситуации отдельно прописываются в договоре на оказание услуг ЧОП. В Росстандарте «Известиям» пояснили, что речь может идти о введенном местными властями режиме повышенной опасности в регионе. В таких случаях сотрудники ЧОП должны иметь бронежилет, каски и служебное оружие. Для последнего охранникам необходимо предварительно получить специальную лицензию на один из видов гладкоствольного оружия.