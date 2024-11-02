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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

3 ноября исполняется 52 года председателю правления, директору фонда «Росконгресс» Александру Стуглеву

Александр Стуглев

Александр Стуглев

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Александр Стуглев

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Его поздравляет генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева:

— Уважаемый Александр Анатольевич, от всей души поздравляю с днем рождения! Свою профессиональную деятельность Вы посвятили организации важнейших для нашей страны деловых мероприятий, авторитет которых год от года только укрепляется. Вы тонко чувствуете пульс времени и знаете, какие векторы и форматы востребованы сегодня, а какие будут уже завтра. Работа Вашей команды стала символом качества и надежности. «Росконгресс» входит в число ключевых партнеров агентства, и я горжусь плодами этого сотрудничества, дорожу нашей дружбой. Мы часто говорим: «Страну меняют люди». Эти слова можно всецело отнести к Вам. Спасибо, что помогаете воплощать в жизнь сильные идеи и инициативы. Желаю Вам крепкого здоровья, реализации всех намеченных планов!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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