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В Иннополисе установили первые в России дорожные таблички о роботах

На въездах в Иннополис установили первые в России указатели, предупреждающие о роботах-доставщиках и беспилотных такси. Об этом сообщает пресс-служба города.

В Иннополисе установили первые в России дорожные таблички о роботах

В Иннополисе установили первые в России дорожные таблички о роботах

Фото: Telegram-канал мэрии Инополиса

В Иннополисе установили первые в России дорожные таблички о роботах

Фото: Telegram-канал мэрии Инополиса

«Сегодня на въездах в город установили указатели о движении роботов-доставщиков и автономного такси», — говорится в сообщении.

Новые таблички должны помочь водителям и гостям быстрее адаптироваться к особенностям движения в «умном городе». С 2018 года Иннополис служит площадкой для тестирования беспилотных технологий: здесь запустили первое беспилотное такси в России и Европе.

Анар Зейналов

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