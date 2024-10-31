На въездах в Иннополис установили первые в России указатели, предупреждающие о роботах-доставщиках и беспилотных такси. Об этом сообщает пресс-служба города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Иннополисе установили первые в России дорожные таблички о роботах

Фото: Telegram-канал мэрии Инополиса В Иннополисе установили первые в России дорожные таблички о роботах

Фото: Telegram-канал мэрии Инополиса

«Сегодня на въездах в город установили указатели о движении роботов-доставщиков и автономного такси», — говорится в сообщении.

Новые таблички должны помочь водителям и гостям быстрее адаптироваться к особенностям движения в «умном городе». С 2018 года Иннополис служит площадкой для тестирования беспилотных технологий: здесь запустили первое беспилотное такси в России и Европе.

Анар Зейналов