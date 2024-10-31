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Екатеринбуржцы присоединились к бета-тестированию российской ОС «Аврора»

В Екатеринбурге к программе бета-тестирования российской операционной системы «Аврора» присоединились новые тестировщики. Сегодня они получили российские устройства, на которые предустановлена система. Сейчас в программе тестирования участвуют более 50 человек из Екатеринбурга, последний раз набор проходил год назад.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Набор тестировщиков проводила «Открытая мобильная платформа» (дочерняя компания «Ростелекома»). Чтобы поучаствовать в программе, необходимо было заполнить анкету на сайте ОС «Аврора». Там участники указывали, почему хотят попробовать систему, — в числе тестировщиков есть как разработчики мобильных приложений, которым интересно изучить возможности новой ОС, так и люди, далекие от сферы IT. Тестировать работу программного обеспечения они будут на смартфонах и планшетах Fplus.

Система может работать только на девайсах российского производства: Fplus, Aquarius, «БайтЭрг». В качестве ее основного преимущества разработчики называют полную защиту личных данных. Программа бета-тестирования системы действует с 2021 года, по всей стране к ней присоединились более 600 участников. Участвовать в программе тестирования можно так долго, как пожелает сам участник, сроки пользования не ограничены. За последний год интерфейс системы стал более приближенным к ее аналогам и более понятным для пользователей, появились новые жесты.

«Такие системы очень важны с точки зрения защищенности личных данных. Наверное, сегодня можно сказать, что "Аврора" — одна из самых защищенных операционных систем. Это высокий уровень разработки наших программистов», — сказал директор екатеринбургского филиала «Ростелекома» Дмитрий Лукошков. Господин Лукошков отметил, что через год-два работы над системой можно будет сказать, что она похожа по функционалу на iOS и другие системы. «Система находится в развитии, на этапе тестирования. Есть различные отзывы, но это хорошо, такой и был план. Огромное количество положительных отзывов от наших коллег из федеральных министерств и ведомств, из муниципалитетов», — сказал он.

Сейчас устройства с мобильной операционной системой «Аврора» используют в органах власти (в частности, в Госдуме и Совете Федерации), в муниципалитетах и правительствах регионах, в некоторых компаниях - например, «Ростелекоме», ВТБ, «Росатоме», РЖД. С 2023 года она доступна в качестве предустановленной системы на российских устройствах. В экосистему входит пока небольшое число приложений, в частности, комплекты офисного ПО «Мой Офис» и «Р7-Документы», антивирус Dr.Web, Telegram-клиент «Тавро», а также маркетплейс Wildberries. В ближайшее время с системой планирует начать работу российский магазин приложений RuStore, но разработчики уже адаптировали под нее некоторые игры, такие как Quake и GTA.

Отечественная операционная система для мобильных устройств разрабатывается с 2016 года, в 2019 году она получила название «Аврора». В 2024 году вышла пятая версия системы. Это единственная российская альтернатива стандартным ОС на данный момент. Разработкой занимается «Открытая мобильная платформа».

Анна Капустина

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