Задержан бывший глава Мелеузовского района

Как стало известно «Ъ-Уфа» от информированных источников, сегодня был задержан бывший глава администрации Мелеузовского района Рустэм Шамсутдинов. Ему якобы инкриминируется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По словам источников, речь может идти о незаконном получении жилой недвижимости.

Рустэм Шамсутдинов возглавил районную администрацию 15 января 2016 года. Переизбрался на должность в 2018 году. В начале октября этого года господин Шамсутдинов сложил полномочия в связи с истечением полномочий прежнего состава районного совета, который заключал с ним трудовой контракт.

Сегодня, 31 октября, должен был состоятся конкурс на замещение должности главы районной администрации. По данным «Ъ-Уфа», Рустэм Шамсутдинов планировал участвовать в этом мероприятии. Кто составил ему конкуренцию, выяснить не удалось: на сайте районного совета нет данной информации. По номеру телефона совета собеседник, назвавшийся сотрудником аппарата, от комментариев отказался.

Олег Вахитов