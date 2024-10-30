Число нелегальных мигрантов в РФ с начала года выросло до 740 тыс. человек

С 1 января 2024 года численность иностранных граждан, находящихся в РФ нелегально, увеличилась на 40%. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе заседания коллегии ведомства по вопросам миграции в среду. По состоянию на 1 октября в стране находилось более 6,5 млн иностранцев, 740 тыс. из которых не имели законных оснований для пребывания. Также министр уточнил, что в указанный период МВД выявило в 5,5 раза больше фактов незаконной миграции, организованной преступными группами.

По данным МВД, с января по октябрь этого года ведомство вынесло 180 тыс. решений об ограничении въезда иностранцам, что на 50% превышает показатели за аналогичный период 2023 года. Кроме того, правоохранители сократили срок пребывания в России в 2024 году более чем 7 тыс. приезжим, которые не прошли дактилоскопию и фотографирование. Также, сообщил господин Колокольцев, МВД усилило контроль за получением сертификатов о владении русским языком — к экзамену не допустили почти 7,5 тыс. иностранцев. «В целом не прошли испытания 66 тыс. человек — четверть от общего числа»,— добавил министр. Кроме того, в 3,5 раза выросло число патентов на работу, признанных недействительными. Российского гражданства, в свою очередь, лишились более 1,2 тыс. человек.

Эмилия Габдуллина